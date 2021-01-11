Dünyanın en büyük spor giyim markası Çorum'u seçti

Dünyanın en büyük spor giyim markalarından Puma, Türkiye’de Çorum’u tercih etti.

Türkiye’de üretim yapacak spor ayakkabı devi Alman firması Puma, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tristep Ayakkabı San. ve Ticaret A.Ş. firmasını seçti.

Tristep firmasını gezen Puma Türkiye temsilcileri süreç hakkında Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Ferhan Işık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Hayri Şamlı'ya bilgi verdi.

PUMA HAKKINDA

Puma AG Rudolf Dassler Sport (kısaca Puma), Alman spor giyim markasıdır. 1924'te Adidas'ın kurucusu Adolf "Adi" Dassler'ın abisi Rudolf Dassler tarafından kurulmuştur. Şu anda dünyanın en büyük spor giyim markalarından biridir.

Bugün Puma fabrikasında 13000 işçi çalışmaktadır ve şirket 120'nin üstünde ülkede satış yapmaktadır. Formula 1 sektöründe de takımların giysilerini üreten Puma, F1'de üç büyük takım olan Scuderia Ferrari, Mercedes ve Renault'nun giysilerini üretmektedir.

2006 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İtalya'yı giydiren Puma, Dünya Kupası'nda 12 takımın forma üreticisi olmuştur. Turnuvadaki 64 maçın 36'sında en az 1 takım Puma forması kullanmıştır. Şu anda da Dünya'da birçok takımın forma üreticisi olmaya devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 19:48