Duran İrdeli hayatını kaybetti

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Eğitim İş Sendikası Çorum Şubesi kurucu yöneticilerinden Duran İrdeli (59) vefat etti.

İsmail Kakaç İlkokulu Sınıf Öğretmeni Duran İrdeli, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Satı İrdeli'nin eşi, Duygu İrdeli ve Eczacı Seda İrdeli'nin babası, Eczacı Serkan Çalışkan'ın kayınpederi Duran İrdeli'nin vefatı, ailesi, eğitim camiası ve tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi bugün saat 11.00'de Hacı Bektaş Veli Vakfı'ndan alınarak Laçin ilçesine bağlı Gökgözler Köyü' nde toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Duran İrdeli'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021, 16:46