Duran’dan gazetemize ziyaret

MURAT ÇETİN

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran gazetemizi ziyaret etti.

Basın temsilcileri ile yapacağı tanışma toplantısı için Çorum’a gelen Duran, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la kurum çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Rıdvan Duran, BİK Yönetim Kurulu Üyesi Çorum Gazeteciler Cemiyet Başkanı Şevket Erzen ve BİK İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk’ünde katıldığı ziyarette yerel basının durumu ile ilgili Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sohbet ederek, gazetemize yayın hayatında başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021, 20:47