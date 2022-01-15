Dursun Belli Bayan Kuaförü’ne görkemli açılış

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Dursun Belli’nin yaptığı Dursun Belli Bayan Kuaförü görkemli törenle açıldı.

Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2.Sokak (Özdoğanlar arkası)’ta Çorum halkının hizmetine giren Dursun Belli Bayan Kuaför’ün açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Dernekler İl Müdürü Mustafa Bayrak, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ve çok sayıda davetli katıldı.

Uzun yıllardır bayan kuaförü sektöründe hizmet verdiklerini belirten işletme sahibi Dursun Belli, yeni yerlerinde daha kaliteli ve iyi hizmet vereceklerini söyledi.

Modern dizaynı ve son teknoloji makine ve ekipmanlarıyla Çorumlu bayanların saç kesiminden makyajına kadar her türlü bakım hizmeti vereceklerini aktaran Belli, güzelleşmek ve gençleşmek isteyen tüm bayanları Dursun Belli Bayan Kuaförü’ne beklediklerini söyledi.