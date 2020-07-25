Dursun Kaya’nın acı günü

Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören AK Parti Alaca İl Genel Meclis Üyesi Dursun Kaya'nın babası Musa Kaya(90) vefat etti.