Dursun Kaya’nın acı günü

M.BURAK YALÇIN
Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören AK Parti Alaca İl Genel Meclis Üyesi Dursun Kaya'nın babası Musa Kaya(90) vefat etti.
Merhumun cenazesi öğle namazına müteakiben Alaca Merkez Eski Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Özhan Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Genel Meclis Üyesi Osman Günay, bazı meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.