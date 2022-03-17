‘Düşmanlıkları dargınlıkları ortadan kaldıralım’

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayınladı.

Berat gecesinin rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerife on beş gün kaldığının göstergesi olan bir gece olduğunu belirten İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Berat, 'borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulma, günahlardan arınma, Allah'ın affına ve rahmetine kavuşma, Allah katında berat etmek ve temize çıkmak' demektir. Bu gece pek çok iyiliğin ve güzelliğin yanında ve aynı zamanda bir hüküm gecesidir. Kulların her türlü işinin Allah'a arz olunduğu gecedir bu gece... Bu gece, Allah'a kulluk görevini yerine getirmede yanlışının olduğunu hissedenlerin Allah'a yönelerek, rahmet, şefkat ve mağfiretine sığınabilecekleri, karardığını düşündükleri gönüllerini tövbe ve istiğfarla arındırabilecekleri çok özel bir gecedir”dedi.

“Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşayacağı bu mübarek gecede, her türlü ayrılık, ayrımcılık, bencillik ve düşmanlığı geride bırakarak dünyaya hikmet gözüyle bakmaya çalışalım”diyerek mesajına devam eden Biçer, “Yaşadığımız hayatın geçici olduğunu, Allah katında kalıcı olanın imanımızın ve yararlı işlerimizin olduğunu fark edelim. İnsanı insan olduğu için sevip, yaratandan dolayı hoş görüp dünyaya biraz da rahmet penceresinden bakalım. Yalan, gıybet ve iftira gibi bizi birbirimize düşman eden kötülüklerden uzak duralım. Düşmanlık, dargınlık, kırgınlıkları ortadan kaldırarak, dostluk, kardeşlik, huzur ve güven içinde bir hayat sürdürmeye gayret edelim. Bu vesileyle bütün mümin kardeşlerimizin Berat Kandilini tebrik eder, bu feyizli gecenin iki cihan saadetimize, kurtuluşumuza, dirilişimize, mağfiretimize, beratımıza, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Kandilimiz mübarek olsun”şeklinde kaydetti.