Düvenci Belediyesi'ne Yol Süpürme Aracı hibe edildi

MURAT ÇETİN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen yol süpürme kamyonu Düvenci Belediyesi tarafından teslim alındı.

470 bin TL değerindeki aracın belde halkına hayırlı olmasını dileyen Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, önemli bir ihtiyacın giderildiğini belirterek, bundan sonra cadde ve sokakların sorunsuz bir şekilde temizleneceğini söyledi.

Başkan Yalçın, yol süpürme aracı ihtiyacının giderilmesinde emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya da teşekkür etti.