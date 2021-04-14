Düvenci için kitap kampanyası düzenlediler

Çorum Belediyesi eğitim öğretim alanında çalışmalar sürdürürken bir yandan da kurum ve kuruluşların çalışmalarına da destek veriyor.

Bilgi Koleji öğrencileri “Kitaplar Geleceğe Işık Tutar, Bilgi Işıktır” kampanyası kapsamında ilkokul düzeyinde kitap toplama kampanyası başlattı.

Çorum Belediyesinin de desteği ile 1 haftada 400 kitap toplandı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın katıldığı programda Bilgi Koleji öğretmen ve öğrencileri toplanan kitapları Büyük Düvenci İlkokulu öğrencileriyle buluşturdu.

Okumanın önemine vurgu yaparak öğrencilere hitap eden Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi’nin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eğitime katkı anlamında her zaman hazır olduğunu söyledi. Bu tür çalışmaların her dönem devam edeceğini de sözlerine ekleyen Yağbat, etkinlikte emeği geçen öğrencilere de teşekkür etti.

Bilgi Çorum Koleji Lise Müdürü Serkan Kırış ise, kampanyanın yürütülmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.