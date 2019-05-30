Düvencililer iftarda buluştu

M.BURAK YALÇIN

Düvenci Belediyesi tarafından birlik ve kardeşlik iftarı düzenlendi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen iftarda belde halkı aynı sofrada iftar açıp, kardeşlik mesajı verdiler.

Belediye binası önünde gerçekleşen iftar programına Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, mahalle muhtarları ve belde halkı katıldı.

Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, bu yıl üçüncü kez iftar programı düzenlediklerini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyeleri ve belde halkına teşekkür etti.

Düvenci Merkez Ulu Cami İmam Hatibi Muhammet Ceylan’ın yaptığı duanın ardından program sona erdi.