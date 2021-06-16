Duyarlı sürücülere kitap hediyesi

FATİH BATTAR

Çorum'da İtfaiye Parkı önünde emniyet kemeri denetimi yapan ekipler, emniyet kemeri takan sürücülere kitap hediye etti.

Emniyet kemeri takılması konusunda farkındalık oluşturmak için başlatılan kampanya kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kemer takan sürücülere Milli Eğitim Bakanlığının "100 Temel Eser" listesinde yer alan kitaplardan hediye etti.

Denetime bizzat katılan Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, kemer takan sürücüleri ödüllendirirken, kemer takmayan sürücüleri de uyardı.

Daha önce “Karanlığa Umut Ol” projesi kapsamında Altı Nokta Körler Derneği ile yaptıkları ortak çalışma kapsamında görme engelli bireylere kitap okuduklarını belirten Demir; “Bugünde emniyet kemeri takan ve trafik kurallarına uyan sürücülerimizi ödüllendirmek ve farkındalığı artırmak açısından kitap hediye ediyoruz. İl genelinde 5 farklı noktada bu uygulamamız devam ediyor. Uygulamalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen 100 Temel eserden oluşan kitapları hem sürücülerimize hem araç içerisinde bulunan çocuklarımıza hediye ediyoruz. Şuanda 50 sürücüye yaklaşık 75 kitap hediye ettik. Emniyet kemeri takarak can güvenliğimizi artırdığımız gibi kitap okuyarak da kültürümüzü, çocuklarımızla birlikte kitap okuma alışkanlığımızın artırılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Bu tür kampanyaları önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz” şeklinde konuştu

Sürücüler de kitap hediyesinden dolayı ekiplere teşekkür ederek, uygulamadan dolayı tebrik etti.