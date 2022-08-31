Düzce'de özel halk otobüsü hatları kiraya verilecek

Düzce'de özel halk otobüsü hatları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Düzce Belediyesi mücavir alan sınırları içinde bulunan Yeşilçam - Muncurlu - Gümüşpınar - Musababa - Hacıaliler - Altınpınar köyleri güzergahında Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelik'te belirtilen hükümlere göre rotasyonlu olarak çalıştırılmak üzere, asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 10 adet özel halk otobüsüne 4 Eylül 2030 tarihine kadar çalışma hakkı verilecek

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre, 13 Eylül 2022 tarihinde Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen salonunda "Kapalı Teklif Usulü Artırma" yöntemi ile yapılacak. 

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