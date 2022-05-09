Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacağı belirtildi.

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