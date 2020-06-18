E-duruşma sistemi başarıyla test edildi

FATİH AKBAŞ

Avukatların farklı şehirlerdeki duruşmalarına bulundukları yerden UYAP Avukat Portal üzerinden video konferans yöntemi ile katılabilmesini sağlayan e-duruşma sisteminin testi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Sistemin testine katılan üç Baro Başkanı arasında Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar da yer aldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı değerlendirmede, "Hem hakimlerimiz, savcılarımız için hem avukatlarımız için daha önemlisi vatandaşımızın memnun kalacağı, yargıya güvenin artacağı bir uygulamanın startını vermiş oluyoruz. Artık hukuk yargılamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunu CELSE programıyla entegre ederek ceza davalarında yaygınlaştıracağız. Bu pilot uygulamayı belli adliyelerde ve kapsamını genişleterek uygulayacağız" dedi.

Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar ve Edirne Baro Başkanı Alper Pınar, bulundukları illerden UYAP üzerinden görüntülü bir şekilde sisteme dahil edildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da temsili duruşmayı takip etti.

‘TEST BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ’

Koronavirüs tedbirleri kapsamında duran yargısal faaliyetlerin dün tekrardan başladığını anımsatan Gül, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yeni dönemin adının "yeni normal" olsa bile değişmeyen tek şeyin "reform iradeleri" olduğunu anlatan Gül, "Bugün de bu reform iradesi çerçevesinde önemli bir gelişmeyle karşınızdayız. E-duruşma ile Afyon, Edirne ve Çorum Baro Başkanlarımıza buradan bağlandık. Buradaki temel yaklaşımımız, avukat arkadaşlarımız duruşmaya bulundukları yerden bağlanabilecekler. Bu test başarıyla gerçekleşti. Bir kaç dakikalık duruşma için 600 kilometre öteden gelip duruşmaya girip tekrardan dönen uygulamalar sona erecek. Baro başkanlarımız sanki buradaymış gibi çok güzel seslerini duyduk. Duruşmaya katılıp beyanlarını dile getiriyorlar ve bu çerçevede usul ekonomisi anlamında önemli bir devrim ve reform gerçekleşmiş olacak. Özellikle Antalya'da bir baro mensubu arkadaşımız, uçakta karşılaştığımızda 'Bakanım geldim. Hakim izindeymiş, iki günüm bunun için gitti ve dönüyorum' dedi. Mesleğin içinde karşılaştığımız hepimizin içinde bir ukdeydi bu. Testin başarıyla sonuçlanması bizim için heyecan verici" dedi.

‘YARGI HİZMETLERİNİN KALİTESİ ARTACAK’

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise sistemden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz, tarihin yazıldığı ya da hayata geçildiği ana tanıklık ediyoruz. Geçen senenin 30 Mayıs'ından bu yana burada gördüğünüz ekip, sayın Bakanımızın başkanlığında muazzam işler yaptı. Son 1 yılda avukatlık mesleğine yapılan hizmetin karşılığını 30 yılda belki bulursunuz belki bulmazsınız. Bu hizmet 6 ay önce açıklandığında birileri yerden yere vurmaya kalkıştı. 'Online duruşma olur mu?' dediler. Anlatmaya çalıştık, 'isteyen yine duruşmaya gelecek' dedik. Çünkü hakim evinde yapmayacak duruşmayı. Hakim duruşmayı adliyede açacak. Fakat hayatlarında her şeye karşı çıkanlar, karşı çıkacak bir şey bulamayınca kendilerine karşı çıkanlar dediler ki 'olmaz'. Sonra maalesef pandemi şartları bizim 6 ay önce Bakanımızın, 'bu olmalı' dediği projenin avukatların bekası için ne kadar hayati olduğunu ispatladı. Bugün online duruşmanın ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Bu hem avukat için ekmek meselesidir hem de yargıda maliyeti düşüreceğinden vatandaşımız için bulunmaz bir fırsattır. Vatandaşımız bundan sonra sadece duruşma günü almak için saatlerce yol gitmek zorunda olan avukatın maliyetini üstlenmek zorunda kalmayacağından vatandaşımız açısından da yargı hizmetleri anlamlı bir şekilde ucuzlayacak ama kalitesi misliyle artacaktır. Yapılan her hizmete kusur bulanlara buradan rica ediyorum. Lütfen hizmetin bir parçası olunuz. Lütfen taş üstüne siz de bir tuğla koyunuz. Hep birlikte çok güzel işlere imza atalım” ifadelerini kullandı.

‘SİSTEMİN BÜYÜK KATKISI OLACAK’

E-duruşma sisteminin testi sonrasında açıklama yapan Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, e-duruşmanın adalet camiasına büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, “E-duruşma sistemi hem zaman hemde ekonomik kayıpların önüne geçecek. Meslektaşlarımız evlerinden yada bürolarından duruşmalarına bağlanabilecekler. Sistemin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

E-duruşma sisteminin Çorum Barosu’nda yapılan testine Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan ile Baro Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

E-DURUŞMA NASIL ÇALIŞACAK?

Adalet Bakanlığının avukatların işlerini kolaylaştırmak için uygulamaya koyacağı e-duruşma sisteminde avukatlar, UYAP Avukat Portal’dan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile duruşmalarını sorguladıktan sonra ilgili duruşmaya duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak talebi gönderebilecek. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesi halinde duruşma video konferans ile yapılacak. E-duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile başlayacak.

Yazılımı tamamen Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan e-duruşma sisteminde avukatlar, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-duruşmaya katılabilecek. Avukatların video konferans ile bağlandıktan sonra bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından duruşma başlayacak. E-duruşmada yüz tarama ve parmak izi gibi güvenlik önlemlerinin ileriki aşamalarda sisteme eklenmesi planlanıyor. E-duruşma sistemine bilirkişilerin ve uzmanların bulundukları yerden katılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Ayrıca e-duruşma sistemi CELSE uygulaması ile tam uyumlu çalışacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020, 11:36