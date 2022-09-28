Ece Holding’ten kadın muhasebecilere tam destek

Kadın muhasebeciler geleneksel hale getirdikleri toplantılarına devam ediyorlar.

Kadın muhasebeciler 9.toplantıyı Ece Holding’in sponsorluğunda Lila’da gerçekleştirdiler.

49 firmadan 60 muhasebe yöneticisinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç gerçekleştirdi.

Ece Holding Muhasebe Yöneticisi Hande Eyvaz ise Ece Holding’in kuruluşundan başlayarak tarihçesi hakkında bilgiler verdi ve grup şirketlerinin faaliyet alanları ile ürün koleksiyonlarından bahsetti.

Toplantının finans eğitimi bölümünde ise Hitit Üniversitesi Finans Uzmanı Doç. Dr. Öznur Sakınç, şirketlerin kendi bünyesindeki finansal tablolarının hazırlanması, geleceğe yönelik öngörüler, sermaye artırımları ve hisse senetleri hakkında bilgiler verdi.

Katılımcılar hem muhasebe yöneticilerinin gelişimine olanak tanıdıkları hem de kadın muhasebecilere tam destek oldukları için Ece Holding şirket sahiplerine teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)