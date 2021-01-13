Eceviş STH İl Başkanı oldu

22 yıldır Çorum Belediyesi’nde görev yapmakta olan Arslan Eceviş, merkezi istanbul'da bulunan ve 60'a yakın ilde temsilciliği bulunan Sivil Toplum Hareketi (STH) Çorum İl Başkanlığı görevine getirildi.

Son yıllarda İl Müftülüğüne bağlı Hıdırlık Hafızlık Kur’an Kursu Veli Temsilciliği sırasında gösterdiği gayretlerle öne çıkan ve halen Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Külliyesi Okul Aile Birliği Başkanlığını yürüten Eceviş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bugün itibarıyla merkezi İstanbul'da bulunan, ‘Bu eşsiz vatan ve azîz milletimiz için bizim de söyleyecek sözümüz var’ şiârı ile yola çıkan, ‘bölünmüşlük değil birlik, dirlik nerede ise biz de oradayız’ diyen, rengine, inancına, siyâsi görüşüne bakmaksızın nerede bir mazlum ve Türkiyem için atılacak güzel bir adım varsa yanında olan, 60'a yakın ilimizde teşkilatlanmasını tamamlayan Sivil Toplum Hareketi (STH) Çorum İl Başkanlığına Sivil Toplum Hareketi Derneği Genel Başkanı Mustafa Akif Ekşi beyefendinin tensipleri ile görevlendirilmiş bulunmaktayım. Ülkemiz, şehrimiz ve insanımıza hizmet yolunda duâyla ve desteklerinizi esirgemeyeceğinize olan inancım tamdır. Dertliyiz hamdolsun. Derdimiz vatan, derdimiz millet. Sevgi ve selâmetle.”

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 19:38