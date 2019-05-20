Eczacılar iftarda buluştu

FATİH BATTAR

14 Mayıs Eczacılar Günü kapsamında, Çorum Eczacılar Odası tarafından verilen iftar yemeğinde eczacılar bir araya geldi.

Altınkaya Arena’da gerçekleştirilen iftar yemeğine İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Çorum İl Deftardarı Durak Sercan, Çorum Serbest Mali Muhasebeciler ve Muşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, Eczacılar Odası Başkanı Sönmez Çalışkan ve eczacılar aileleri ile birlikte katıldı.

İftar sonrası bir konuşma yapan Çorum Eczacılar Odası Başkanı Sönmez Çalışkan iftar programına katılan herkese teşekkür ederek, Böyle güzel bir akşamda meslektaşlarımızla birlikte olmak bizleri mutlu etti. Bu güzel akşamda bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu mübarek günlerin ve devamında kavuşmayı arzu ettiğimiz Ramazan Bayramı'nın bizlere, sizlere ve mesleğimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.