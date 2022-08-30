Eczacılar sorunlarının çözümünü bekliyor

Çorum Eczacı Odası yönetimi yaptığı toplantıda sektörün yaşadığı sorunları görüştü.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler’in başkanlığında yapılan toplantıda eczacıların yaşadıkları sorunlar dile getirilerek çözüm önerileri belirtildi.

‘Eczacıya hak ettiği değer verilmelidir’ eylem planı çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyeleri; Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Ecz. Ali İskender Türkmen ve Ecz. Seçil Ertürk, Haysiyet Divanı Kurulu Üyeleri; Ecz. İbrahim Etem Baykal, Ecz. H. Gülay Tokatlıoğlu, Ecz. Mine Başaranhıncal ve Doç. Ecz. Emrah Bilgener, Denetleme Kurulu Üyeleri; Ecz. Yılmaz Danacı ve Ecz. Refika Kadiroğlu ile Kongre Delegesi Üyeleri; Ecz. Mustafa Göbelek ve Ecz. Olcay Çorumlu katıldı.

Toplantıda mesleğin niteliğini korumak ve birinci basamak sağlık hizmeti sunum noktası olarak görev yapan eczanelerin hayata tutunabilmesi için kamu tarafından karşılanmasını bekledikleri sorunların üzerlerinde teker teker durarak görüştüklerini belirten Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında şunları dile getirdi:

“İlaç Fiyat Kararnamesi'nde, 13 yıl öncesinin koşullarına göre belirlenen fiyat baremlerinin güncel duruma göre yeniden düzenlenmesini; yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulmasını istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile İlaç Alım Protokolümüzde eczacıların içinde bulunduğu ekonomik darboğaz gözetilerek gerçekçi iyileştirmelerin yapılmasını istiyoruz. Göç İdaresi Protokolü Birliğimizin önerileri doğrultusunda güncellenmelidir. Ödeme günleri netleştirilmeli, merkezi ödeme sistemine geçilmeli, eczacıların sunmuş olduğu hizmetin karşılığı olan reçete başı hizmet bedeli verilmelidir.

Eczane ekonomilerinin ve eczacıların sunmakta olduğu istihdam alanlarının korunabilmesi adına intörn hekimlere sağlanan asgari ücret desteğine benzer katkı ve hibeler ve/veya KOSGEB ve İŞKUR destekleri sağlanarak eczane ekonomilerimizin güçlendirilmesini talep ediyoruz. Hem sunduğumuz sağlık hizmetinin kalite ve etkinliğini artıracak, hem de eczacılarımız için can suyu olabilecek şekilde eczane ekonomilerinin salt ilaç fiyatlarına bağlı bir yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik yeni bir model üzerinde çalışmaların başlatılması ve hizmetler karşılığı eczacıların hak ettiği meslek hakkının verilmesini istiyoruz.

Sağlığa ilişkin tüm ürünlerin sağlık çalışanlarının danışmanlığı ve takibinde sunulması gerekir. Takviye Edici Gıdaların da Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılarak sadece eczanelerden, eczacı danışmanlığı ve takibinde halka sunulması yönünde gereken düzenlemelerin yapılması toplum sağlığının korunması açısından zaruridir. Hastalarımızın karşı karşıya kaldıkları ve biz eczacıları da sahada ciddi şekilde mağdur bırakan ilaç yokluklarının engellenebilmesi adına tüm tarafların görüşleri alınarak doğru bir sistemin kurgulanmasını, ilaç fiyat değişikliklerinin yıl içerisinde farklı dönemlere paylaştırılarak güncellenmesini çözüm önerisi olarak sunuyoruz.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında ve özellikle özlük haklarında da, bugüne kadar günümüz koşullarına uygun ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılmamıştır. Eczacıya hak ettiği değerin verilmesini; Bakanlıklarda, kurumlarda, hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan kamu eczacılarının hak ettikleri koşullarda görev yapmaları ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca sağlık sistemine yıllarca hizmet etmiş emekli kamu eczacılarının özlük haklarının da bu iyileştirmelerin kapsamına alınması gerekmektedir. 1997 yılına kadar 7 adet eczacılık fakültesi bulunurken, 2001-2021 yılları arasında bu sayı 6 kat artmış, bugün itibariyle eczacılık fakültesi sayısı 60'a dayanmıştır. Eğitim veren 47 eczacılık fakültesinden sadece 14'ü akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasiteye sahiptir. Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması ve toplum sağlığının etkin şekilde korunması ve geliştirilmesi adına bu kontrolsüz gidişata dur denilmelidir. Alt yapıdan ve akademik kadrodan yoksun eczacılık fakültelerinin yerlerine ilaç Ar-Ge merkezi kurulmalı, mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanları kademeli olarak düşürmeli ve eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması 50 bin ile sınırlı tutulmalıdır.

Bu doğrultuda üst kurul üyelerimizi de eylem planı hakkında bilgilendirirken, birlik ve beraberlik içerisinde hastalarımıza da sorunlarımızı aktarıp kamuoyu farkındalığını yaratmanın kararını almış bulunmaktayız. Çünkü; Biz, hastalarımız ilaç fiyat farkı ödemesin, mağdur olmasın istiyoruz. Biz yeni nesil ilaçlar Türkiye'ye gelsin, hastalarımız etkin ve yenilikçi tedavi yöntemleriyle şifa bulsun istiyoruz. Biz, ilaç yoklukları olmasın, ilaç yoklukları da eczane yokluklarına dönüşmesin istiyoruz.

Biz, hastalarımız ihtiyaç duydukları ilaçlara güvenle erişebilsin istiyoruz. Biz eczanelerimiz yaşasın, sürdürülebilir ilaç hizmeti versin istiyoruz.” (Haber Merkezi)