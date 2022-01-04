Eczacılar SSGM hizmetlerinin yeniden Çorum’da yapılmasını istiyor

FATİH AKBAŞ

Çorum Eczacı Odası, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nde (SSGM) yaptıkları işlemlerin büyük bir bölümünün Ankara’ya aktarılmasına tepki gösterdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nde gerçekleştirdikleri işlemlerin çoğunu artık Ankara’da yapmak zorunda olduklarını belirterek, bunun hem eczacı hem de vatandaş açısında bazı aksamalara neden olacağını söyledi. Güler, alınan bu kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.

‘ÇORUM SAĞLIKTA ÇEVRE İLLERE GÖRE ÖNEMLİ BİR NOKTADA’

Çorum’un sağlık uygulamalarında teşhis, tedavi, hekim, hastane, nitelikli sağlık çalışanları yönünden çevresindeki iller arasında önemli bir noktada olduğunu kaydeden Güler, “Eğitim - Araştırma Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Ankara, İstanbul gibi büyük illerde uygulanan teşhis ve tedaviler (kanser, anjiyo, by-pass, vb.) artık ilimizde de yapılabilmektedir. Bu önemli hastalıkların tedavi uygulamaları ve geri ödemelerinin yerinde, hızlı, güvenilir bir şekilde olması Çorum Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğümüz sayesindeydi.”dedi.

‘AYDA 300 BİN REÇETE KONTROLÜ YAPILIYORDU’

Ayda 300 bine yakın reçetenin, 2 bin 500 hasta altbezi reçetesinin, 1600’e yakın ortez ve protez reçetesinin kontrollerinin Çorum Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü eczacılık ve medikal servislerinde yapıldığını ifade eden Güler, “Sağlık Merkez Müdürlüğü’nün ne kadar büyük bir işinin olduğu yadsınamaz. Şuan Çorum Sağlık Merkez Müdürlüğü'nde görev alan kadrolu personel sayısı az olmasına rağmen Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi müdürümüz, eczacılarımız ve kurum çalışanlarımız Çorumlu vatandaşlarımıza yerinde, kesintisiz ve hızlı bir sağlık hizmeti sunarak ilimizin ve biz eczacıların zaman, bilgi ve ekonomik kayıplarının önüne bu günü kadar geçmişlerdir. Vatandaşlarımız bunun yanında hastanelerimiz, özel hastanelerimiz, polikliniklerimiz, diyaliz merkezlerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve eczanelerimiz gibi sağlık kuruluşlarımız her türlü sağlık sorularına cevabı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğümüzde bulmaktaydı.”şeklinde konuştu.

‘DEĞİŞİKLİK KARGAŞAYA NEDEN OLACAK’

12 yıl boyunca Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlerinden gerekli desteği gören Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nün Çorum’a önemli kurum kazandırma mücadelesini devam ettirdiğini dile getiren Güler, “Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, Adana, Afyon, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Zonguldak ve Çorum'da olmak üzere 25 ilimizde Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü bulunmaktadır ve bu sayının 81 ile yayılması her ilde bulunan İl Sağlık Müdürlükleri kadar önemliydi.

Çorum Eczacı Odamıza Kurum Başkanlığı'ndan gelen yazılar doğrultusunda böyle önemli bir kurumun işlevlerinin büyük bir bölümünün Ankara’ya aktarılması hastalarımızın ilaçla tedavisinde ve eczacılarımızın sorunlarında büyük bir kargaşaya neden olacaktır. Özellikle itiraz komisyonun il dışına alınmasıyla komisyona konu olan reçetenin üzerindeki fikir birliği uzaktan iletişimle sağlıklı çözülemeyecektir. Kronik hasta raporlarının eksikliklerinin sorulması, hekim ile hasta arsındaki sıkıntıların hızla çözüme kavuşması, ilimiz dışındaki sağlık hizmetiyle mümkün görünmeyecektir. İlaç tedarikçisi 162 adet Sözleşmeli Eczanenin, SUT mevzuatının uygulanması ile ilgili çözülebilir prosedürlerinin karşılıklı diyalogla gerçekleştirilememesi bir başka mahalde muhatap bulmaları süreci zorlaştıracaktır. Ayrıca, eczane reçete fatura kontrolleri Ankara'ya gönderildiğinde gidiş ve geliş sürecinin uzaması avans ödemelerinde, avans kapatılma sürecini etkileyerek performans düşüklüğüne sebebiyet verecektir. Geçen aya kadar uyguladığımız evrak teslimi, sözleşme teslimi, fatura teslimi, İtiraz Komisyonumuzu ilimizde devam ettirmek ve kontrolleri Ankara'da yapılan reçetelerimizi ilimize geri istiyoruz. Bu konuda tüm Çorum kamuoyundan desteklerini bekliyoruz.”diyerek sözlerini tamamladı.

Basın açıklamasının ardından eczacılar evraklarını son kez teslim etmek için Çorum Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü eczacılık servisine gittiler ancak evrakları kabul edilmedi.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, daha sonra beraberindeki eczacılarla birlikte Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Vekili Muazzez Sırıklı’yı ziyaret ederek taleplerini dile getirdiler ve sistem değişikliğinin neden olacağı aksaklıkları ifade ettiler.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022, 18:25