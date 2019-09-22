Eczacılarda yeniden ‘Şefkat Güler’ dönemi

FATİH BATTAR

Türkiye Eczacılar Birliği 45. Bölge Çorum Eczacılar Odası Başkanlığı’na yeniden Emine Şefkat Güler seçildi.

Daha önce 12 yıl Çorum Eczacılar Odası Başkanlığı yapan ve 2013 yılında başkanlığı Süleyman Koca’ya bırakan Eczacı Şefkat Güler, haftasonu gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda yeniden Çorum Eczacılar Odası Başkanı seçildi.

Çorum Eczacılar Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu haftasonu gerçekleştirildi. Oda Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Sönmez Çalışkan aday olmazken, tek aday olarak seçime giren Şefkat Güler oyların tamamını olarak başkan oldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantının Divan Başkanlığı’nı Mustafa Boyat yaparken, başkan yardımcılığını Yasemin Ciloz Bulut, katip üyeliğini ise M. Özhan Arslan ve Yasin Terzi yaptı.

Toplantıda bir konuşma yapan Sönmez Çalışkan, başkanlığı döneminde ben değil, biz diyerek odanın başarılarını artırmaya çlıştıklarını ve bu doğrultuda eczacılık camiasında parmakla gösterilen STK haline geldiklerini söyledi.

Odaya meslek siyaseti dışında hiçbir siyaseti sokmadıklarını belirten Çalışkan; “Türk Eczacılar Birliği çatısı altında faaliyet gösteren kuruluşundan bu yana hep katılımcı ve birleştirici bir yönetimle idare edilen odamızda daha önce atılmış sağlam temellerin üzerine bir tuğlada biz koymak için, Çorum ve ülke kamuoyu nezdindeki itibarımızı daha da artırmak amacıyla bu nöbeti devralmaya karar vermiştik. Geçmişinden itibaren eczacı paydasında birleşerek, meslek siyaseti dışında hiçbir siyaseti odamıza sokmadan, ötekileştirmeden, ayrışıp - parçalanmadan, deontoloji sınırlarını aşmayan kimseyi kırmadan-incitmeden tüm meslektaşlarımızın ve kamunun menfaatlerini koruyarak, ben değil biz diyerek odamızın başarılarını artırmaya çalıştık. Bu meşakkatli ama o kadarda gurur verici görevi, makam yarışı değil bayrak yarışı olarak özümsedik. Bu sebeple 10 yıla yakın süren onurlu mesleki mücadelemizde beraber çalıştığım ve gerektiğinde bilgi ve tecrübelerine başvurduğum, tüm samimiyetle destek gördüğüm Kurucu Başkanımız Ecz. E.Şefkat Güler ve görevi devraldığım Başkanım Ecz. Süleyman Koca başta olmak üzere, Saymanlık, Genel Sekreterlik ve iki dönemdir yürüttüğüm Başkanlık dönemlerimdeki tüm yol arkadaşlarım, siz değerli meslektaşlarım ve dirsek temasımız olan tüm bürokrat, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının desteği, dahası mesleğimize olan aşkımız sayesinde odamızı, Çorumumuz ve tüm eczacılık camiasında parmakla gösterilen bir Sivil Toplum Kuruluşu statüsüne ulaştırdık.” dedi

Konuşmasında yeni oda binasının müjdesini de veren Çalışkan, eski Çarşı Karakolu’nun Eczacı Odası olması için Vali Mustafa Çiftçi ve siyasetçilerden destek istediklerini söyledi.

Çalışkan; “Eğer nasip olursa; bundan sonraki Genel Kurullarımızı bizlere yakışacak daha kurumsal bir hizmet binasında yapmak için, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nden hazîneye ait Çarşı Karakolu'nun atıl haldeki eski binasını talep ettik. Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi'den ve siyasetçilerimizden de bürokrasinin hızlanması için bu konuda destek istedik.” diye konuştu

Cumartesi günü gerçekleştirilen genel kurulun ardından Pazar günü oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Sabah saat 09.00’da başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00’de sona ererken, Seçim Kurulu gözetiminde zarflar açılarak sayıldı.

YÖNETİM KURULU

Şefkat Güler başkanlığında oda Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; “Olcay Çorumlu, Arif Sami Bozdoğan, Bilge Demir Uysal, Doğuhan Koçak.”

Denetleme Kurulu: “Yılmaz Danacı, Feyzullah Yıldırım, Refika Kadiroğlu.”

Haysiyet Divanı: “İbrahim Etem Baykal, Bekir Sami Ünsal, Gülay Tokatlıoğlu, Mine Başaranhıncal, Emrah Bilgener.”

Büyük Kongre Delegesi:”Şefkat Güler, Süleyman Koca, Mustafa Göbelek, Meral Öztürk, Evren Dinler.”

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2019, 14:08