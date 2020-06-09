Eczacılardan Sırıklı’ya hayırlı olsun ziyareti

Çorum Eczacı Odası yönetimi, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Muazzez Sırıklı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Oda Başkanı E. Şefkat Güler, Genel Sekreter Olcay Çorumlu, Sayman Arif Sami Bozdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilge Demir Uysal ve Doğuhan Koçak’ın katıldığı ziyarete, önceki dönem Oda Başkanı Süleyman Koca, SGK SUT Komisyon üyeleri Ecz. Mustafa Göbelek, Ecz. Pınar Özrüzgar, Ecz. Ahmet Çorumlu, Ecz. Eser Hışır ve Ecz. Aylin Akman Anaklı da eşlik etti.

Ziyarette, gündeme ilişkin konular görüşüldü.