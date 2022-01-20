Eczacılardan SSGM'nin Ankara'ya aktarılmasına tepki!

Çorum Eczacı Odası Başkanı E. Şefkat Güler, Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nün Ankara’ya aktarılmasına tepki gösterdi.

Bu durumun; maddi kayıp, zaman kaybı ve en önemlisi evrakların yolculuğu açısından güvensiz olabileceğiniz vurgulayan Oda Başkanı Güler, şu açıklamayı yaptı:

E“Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nün 12 yıl hizmet verdikten sonra hiçbir şekilde sunulan gerekçelerin tarafımızdan kabul edilemeyeceği, henüz tüm reçeteler elektronik ortamda olmadan tam manasıyla online evrak teslimleri tamamlanmadan, Aralık ayı reçetelerinin Çorum SSGM evrak birimi tarafından teslim alınmaması üzerine maalesef Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü bünyesine aktarılmış oldu. Çorum Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü binası yerinde, çalışan eczacılar, personel ve kurum burada fakat biz Çorum'un sigortalı vatandaşının reçetelerini Anakara’ya gönderiyoruz. Oysa ki; İl Sağlık Müdürlüğü'nün her ilde olduğu gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü de 54 eczacı odasının bulunduğu illerde olabilirdi. Bu durumda maddi kayıp, zaman kaybı ve en önemlisi çok kıymetli evrakların yolculuğunun güvenliği koşulları sorgulanmalıdır.” (Haber Merkezi)