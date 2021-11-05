Eczacılığın sorunlarını konuştular

İstanbul Eczacı Odası yönetimi, Çorum’da meslektaşlarıyla buluştu.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Bilal Arpacı ve İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi Murat Tülü, Çorum Eczacı Odası yönetimiyle bir araya geldi.

Anitta Otel’deki buluşmaya, Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı E. Şefkat Güler, Genel Sekreter Arif Sami Bozdoğan, Sayman Ali İskender Türkmen, Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Ertürk, Büyük Kongre Delegeleri Süleyman Koca, Mustafa Göbelek ve Olcay Çorumlu, Oda Denetleme Kurulu Başkanı Yılmaz Danacı katıldı.

Görüşmede Çorum Eczacı Odası Başkanı E. Şefkat Güler, İstanbul Eczacı Odası’nın ilk kadın başkanı olan Özcan’ı tebrik ederken, Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Bilal Arpacı ve İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi Murat Tülü’ye de görevlerinde başarılar diledi.

Gelecek hafta Ankara’da gerçekleştirilecek olan Türk Eczacıları Birliği 43. Olağan Büyük Kongresi ve eczacılık mesleğinin tüm sorunlarının konuşulduğu buluşmada, Oda Başkanı Güler, ziyaretleri için meslektaşlarına teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, 18:31