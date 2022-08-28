Çorum Eczacı Odası, İŞKUR İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyarette KOSGEB ve İŞKUR desteklerinden yararlanmak istediklerini belirten eczacı odası yönetimi , 30 bini aşkın eczacı ve 80 bini aşkın eczane çalışanına istihdam ve ekmek kapısı olan eczaneler ayakta kalma mücadelesi verdiğini açıkladı.

Ziyaretle ilgili Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada, “Eczane ekonomileri ve eczacıların sunmakta olduğu istihdam alanlarının korunabilmesi adına intörn hekimlere sağlanan asgari ücret desteğine benzer katkı ve hibeler ve KOSGEB ve İŞKUR destekleri mutlaka sağlanmalı ve eczane ekonomilerimiz güçlendirilmelidir” denildi.

Taleplerin iletildiği ziyarette İŞKUR eğitim personelleri Yunus Emre Baran ile Serap Seçer tarafından destek projeleri ile ilgili sunum yaptılar.

Ziyaretle ilgili Çorum Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada, “Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir” eylem planımızın çalışmaları devam ederken 30 bini aşkın eczacı ve 80 bini aşkın eczane çalışanına istihdam ve ekmek kapısı olan eczaneler ayakta kalma mücadelesi veriyor. Eczane ekonomilerinin ve eczacıların sunmakta olduğu istihdam alanlarının farklı katkı ve hibelerle desteklenmesine yönelik kalıcı modeller geliştirilmelidir. Biz yöneticiler de odamız üyesi meslektaşlarımızın bu teşviklerden yararlanması için onları bilgilendirme hususunda üzerimize düşen görevi yapacağız. Eczane ekonomileri ve eczacıların sunmakta olduğu istihdam alanlarının korunabilmesi adına intörn hekimlere sağlanan asgari ücret desteğine benzer katkı ve hibeler ve KOSGEB ve İŞKUR destekleri mutlaka sağlanmalı ve eczane ekonomilerimiz güçlendirilmelidir. Bugün için yeni mezun olmuş yardımcı eczacılarımız yine kendi meslektaşlarının sorumlu kanatları altında meslek hayatlarına başlarken devletin sağlayacağı destekler bir can suyu niteliğinde olacaktır” ifadelerine yer verildi.