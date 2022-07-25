Edis Yapı ve PVC hizmete girdi

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Gürkan Gökgöz’ün yaptığı Edis Yapı ve PVC, Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel Caddesi numara 20 adresinde Çorum halkının hizmetine girdi.

Yaklaşık 12 yıldır PVC işi yaptığını belirten işletme sahibi Gökgöz, Edis Yapı olarak müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını söyledi.

Uygun fiyat ve kaliteli işçilik ile PVC’de Çorum’da bir marka olmayı hedeflediklerini belirten Gökgöz, PVC işlerinin yanı sıra alüminyum doğrama, cam balkon, çelik kapı, duşa kabin, garaj kapı sistemleri, sineklik ve ahşap oda kapıları, silikon cephe ve laminat parke işleri yaptıklarını kaydetti.