EDS’de öncelik Çevre Yolu olmalı

FATİH BATTAR

Çorum-Sungurlu ile Sungurlu Çorum arasına yaklaşık 61 km’lik yolda EDS kurulumu yapıldı.

Ankara’dan İçişleri Bakanlığı’ndan gelecek talimat ile EDS faaliyet geçecek ama haber merkezimizi arayarak önerilerini dile getiren vatandaşlar, EDS’de önceliğin Çevre Yolu’na verilmesi gerektiğini ifade ediyor.

EDS projesinde ilk etapta Çorum-Sungurlu arası planırken, ikinci etapta ise Çevre Yolu düşünülüyor.

Vatandaşlar Çorum-Sungurlu arasına kurulacak EDS ile birlikte Çevre Yolu’nun da projeye dahil edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Çevre Yolu’nun şehir içinde kaldığını ve artık Çevre Yolu görevi görmedğini belirten vatandaşlar, insanların trafik güvenliği için EDS’nin şart olduğunu dile getirdi.

Çevre Yolu’nda geçtiğimiz yıllarda yaşanan ölümlü kazaları hatırlatan vatandaşlar, EDS’nin ceza yazmak yerine trafik güvenliğini artırmak için kullanılması gerektiğini belirterek, hem Sungurlu Çevre Yolu’nda hem de Çorum Çevre Yolu’ndaki kazaların önüne geçilmesi için EDS’nin şart olduğunu söylüyor.

Çorum’da Hitit Üniversitesi Kampüsü’nden başlayarak, Ankara yolundaki Burun Çiftlik kavşağına kadar kadar bir ortalama hız koridoru oluşturulması gerektiğini belirten vatandaşlar, yetkililerin İçişleri Bakanlığı ile görüşerek Çorum-Sungurlu arasına kurulacak EDS ile birlikte Çorum ve Sungurlu Çevre Yolu’na EDS kurulması için talepte bulunması gerektiğini ifade ederek, aksi takdirde Çevre Yolu’nda yaşanan kazaların devam edeceğini ve can kayıplarının artabileceğini belirttiler.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022, 18:04