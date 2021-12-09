Efe Poyraz’dan müjdeli haber

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Maddi imkansızlıklar nedeniyle Ankara’da yapılacak olan skolyoz hastası küçük Efe Poyraz Akbaş, bugün ameliyata alındı.

Hakimiyet’in haberi üzerine seferber olarak ailenin imdadına yetişen hayırseverlerin katkıları ile yol parası ve diğer masrafların üstesinden gelen Akbaş ailesi, oğullarının şifaya kavuşacağı günü bekliyor.

Baba Seyit Akbaş, evlatlarının tedavisi için kendilerine destek olan herkese duacı olduklarını dile getirerek, “Çok şükür gözbebeğimiz evladımız sağlıklı günlerine kavuşacak. Allah herkesten razı olsun, destek veren dua eden herkese minnettarız. Doktorlarımız da çok yakından ilgileniyor. İnşallah hayırlı sonuçlarla Çorum’a döneceğiz.” dedi.

Akbaş ailesi henüz 8 yaşında olan Efe’nin omurilik gerilmesi ve omurilik eğriliği (skolyoz) nedeniyle hareket kabiliyetleri kısıtlı olan hayatının sağlıklı bir hale dönmesinin umuduyla evlatları için seferber oluyor.