‘Eğitim İş, dine değil dinden  çıkar elde edenlere karşıdır’

M.BURAK YALÇIN

Eğitim-İş Çorum Şubesi, Diyanet-Sen Çorum Şubesi’nin geçtiğimiz hafta yapmış olduğu ‘Eğitim-İş milletin dini değerlerini aşağılıyor’ açıklamasına cevap vererek, “Eğitim İş dine değil dinden çıkar elde etmeye çalışırken bu yüce değerleri anlamsızlaştıranlara karşıdır” dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü Diyanet-Sen Çorum Şubesi Eğitim İş Sendikası tarafından 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur’an Kursu eğitim programının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açılmasına düzenlediği basın toplantısı ile tepki göstermişti.

Söz konusu açıklamaya Eğitim-İş Çorum Şubesi Başkanı İlhan Yaşar cevap verdi.

4-6 yaş grubu çocukların Kur’an kursu eğitiminin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın asli görevi olmadığı halde Anayasa’da yer alan laik ve sosyal hukuk devleti ilkesine aykırı olan en önemli uygulamalarından biri olduğunu belirterek, “Bu faaliyetler Anayasa’ya, yasalara ve yargı kararlarına aykırı olmakla beraber geleceğimiz olan çocuklarımızı, yani geleceğimizi ipotek altına alacak niteliktedir. Buna asla izin vermemesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı bırakın karşı çıkmayı destekler bir tavır sergilemektedir. 4-6 yaş grubu çocuklarımız okul öncesi eğitim çağında, laik, bilimsel, demokratik eğitim ilkelerine uygun eğitim görmeleri gerekirken ve bu görev devlet adına Milli Eğitim Bakanlığı’nın iken bu görevi devredercesine hareket etmesi kabul edilemez. Bu uygulama Tevhid-i Tedrisat’a, Anayasaya ve yasalara aykırı olup, hiçbir kurum ya da kuruluş MEB’in görevi olan öğretim programı hazırlamak ya da uygulamak yetkisine sahip değildir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu eğitimlerden vazgeçmesi için Genel Merkezleri tarafından dava açıldığını ifade eden İlhan Yaşar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bunun üzerine bir sözde sendikanın yaptığı toplantıda sendikamıza haksız ithamlarda bulunduğu, suçladığı ve sendikamızı kendi sıfatları ile anmaya çalıştığını basın aracılığıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Eğitim İş Sendikası kurulduğu günden beri laik, çağdaş, bilimsel ve parasız kamusal eğitim için mücadele etmekte, bu yolda da devam edecektir. Eğitim İş hiçbir zaman insanların inançlarının karşısında olmamış, daima sayılı olmuştur. Eğitim İş dine ve dini değerlere değil, bu değerleri kullanarak ekonomik ve siyasal rant elde etmek isteyenlerin karşısında olmuştur.

Eğitim İş dine değil dinden çıkar elde etmeye çalışırken bu yüce değerleri anlamsızlaştıranlara karşıdır. Eğitim İş’i dinsizlikle veya darbecilikle suçlayanların gözlerini açarak arkalarına bakmalarını öneririz. Eğitim İş aleyhinde konuşan sözde sendikalara sendikacılığın bu olmadığını ve sendika olarak hukuksal ve demokratik alanda örgütlülüğümüzden gelen güçle mücadeleyi sürdüreceğimizi ve tek bir geri adım atmayacağımızı hatırlatmak isteriz.”

Basın toplantısında Eğitim-İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2019, 15:54