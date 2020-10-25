Eğitim-İş’in yeni yönetimi belli oldu

M.BURAK YALÇIN

Eğitim-İş Sendikası Çorum Şubesi 3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Önceki gün İnci Restoran’da gerçekleşen genel kurula Eğitim-İş Sendikası Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Maksut Balmuk, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ve sendika üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulun divan heyetinin başkanlığını Yalçın Çiftçi yaparken, üyeliklere ise Şahin Devran ile Hasan Eker seçildi.

Seçimde başkanlığına yeniden aday olmayan Eğitim-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar bir konuşma yaptı.

İktidarın eğitimi sonlandırmakla kalmayıp, içinden çıkılmaz sorunlar yumağına çevirdiğini belirten Yaşar, “Eğitim emekçileri beceriksiz yöneticilerin kasıtlı uygulamaları ile itibarsızlaştırıldı, bilinçli olarak kamusal eğitim çökertilerek eğitim ticarileştirildi, özelleştirildi, özelleştirilmeye inatla devam edilmektedir. Salgın nedeniyle geçilen uzaktan eğitimde öğrencilerin dörtte biri bu eğitimin dışında kalırken fırsat eşitliği tamamen yok edildi” dedi.

Eğitim-İş Sendikası Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Maksut Balmuk ise pandemi döneminde öğretmenlik mesleği üzerinde oyunlar oynandığını iddia ederek, “Öğretmenler yan gelip yatarak maaş kazanan kesim değildir. Öğretmenler hayatlarını her daim ortaya koymuş ve bu ülkenin aydın insanlardır. Onların algı oluşturdukları öğretmenler kendi saraylarındaki pencerelerden gördükleri öğretmenlerdir” ifadelerini kullandı.

Çalışma raporu, mali rapor, denetleme ve disiplin kurulu raporunun görüşülerek ibraz edilmesinin ardından seçime gidildi.

Çarşaf liste halinde gidilen seçimin sonucunda yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: “Selim Bozkurt, Saim Erdoğan, Özcan Çakmak, Tuncay Sümer, Filiz Şahin, Çeşminaz Kayalar, Ercan Karaca.

Denetleme Kurulu: “Esmeray Şölenkol, Özgül Bozkurt, Caner Turan.

Disiplin Kurulu: Süleyman Öksüz, Halil İbrahim Bekar, Aydın Kalender.”

Genel merkez delegeliklerine ise İlhan Yaşar, Selim Bozkurt, Saim Erdoğan ve Halil İbrahim Bekar seçildi.

Sendikanın yeni başkanının ise ilk yönetim kurulu toplantısında belirleneceği ifade edildi.