Çorum’da milyonlarca lira harcanarak yapılan, 1000 öğrencinin yararlanabileceği eğitim kompleksi, 11 yıldır atıl durumda.

Ortaköy İlçesi’nin Aşdağul beldesinde bulunan ve Şehit Doğan Mutlu’nun isminin verildiği okul binası, öğrenci yetersizliğinden dolayı 2011 yılında kapatıldı. 7 yıl kullanıldıktan sonra kapatılan okul binası çürümeye başladı.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Aşdağul Şehit Doğan Mutlu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda inceleme yaparak, 3 yıldır gündeme getirdikleri sorunların halen çözülememiş olmasından dolayı üzüntülerini dile getirdi, yetkililere bir kez daha seslendi.

Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre, 1000 öğrencinin eğitim görebileceği okulda 15 derslik, müdür ve müdür yardımcısı odaları, ana sınıfı, laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, öğretmenler odası, hizmetli odası, 350 kişilik yatakhane (kız pansiyon, erkek pansiyon), 350 kişilik yemekhane ve 15 adet lojman bulunuyor. Okulun kendi arazisi 36 dönüm, ayrıca yanında okul arazisine katılabilecek 30 dönüm arazi ise hazır bekliyor.

Okul binası 7 yıl kullanıldı, sonra kapatıldı. 11 yıldır ise atıl bir durumda, virane bir görünüm içerisinde. Daha önceki yıllarda, atıl durumda kalan ve harabeye dönen okul binasında hayvan beslendiğine ve binaların ahıra çevrildiğine şahit olduklarını, konuyu gündemi getirdikten sonra binada ahır olarak kullanılan bölümlerin kaldırıldığını bildiren Tahtasız, binanın harap bir vaziyette beklemeye devam ettiğine dikkati çekti.

Tahtasız, “Okul binası, 18.07.2011 tarihinde öğrenci yetersizliğinden dolayı kapatıldı. Beldede başka okul olmayınca da köy halkı, belde halkı şehir merkezine veya başka yerlere göç etmek durumunda kaldı. Zamanın milli eğitim müdürü, 13.04.2016 tarihinde 902 sayılı yazı ile bu binanın Adalet Bakanlığına tahsis edildiğini, burada açık ceza infaz kurumu yapılacağını söyledi. Ancak böyle bir çalışmanın olmadığı ortaya çıktı. Dönemin milli eğitim müdürü bizleri yalanmamıştı. Şu anki milli eğitim müdürü ile konuyu tekrar görüştüm, burası halen milli eğitim müdürlüğü bünyesinde. Adalet Bakanlığına tahsis edilmemiş. Dönemin Milletvekili Salim Uslu ise konuyu mecliste gündeme getirdi, boş olan yatılı bölge okullarının Adalet Bakanlığına devredip yarı açık cezaevi olarak kullanılacağını söyledi. Aradan yıllar geçmesine rağmen henüz böyle bir durum söz konusu değil. Lütfen halkı kandırmayın, yerine getiremeyeceğiniz sözleri vermeyin” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya da seslenen Tahtasız, “Sizler daha hazır yapılmış, 15 kişilik lojmanı olan, 350 kişilik yatakhanesi, 350 kişilik yemekhanesi olan, 15 derslikli, her şeyi hazır, 36 dönümlük arazi üzerinde yapılmış yeri değerlendiremiyorsunuz. Söz veriyorsunuz fakat hala yapamıyorsunuz. Söz veriyorsunuz bir arpa boyu yol ilerlemiyorsunuz. Bizler yarım bırakılmış yatırımları, çürümeye terk edilmiş yatırımları gündeme getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Tahtasız, halkın parasıyla, devletin bütçesiyle yapılmış kamu binalarının heba edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Tahtasız, CHP iktidarında milli eğitim sisteminde köklü bir değişiklik yapacaklarını dile getirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a ziyareti sırasında, Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca ve bazı parti yetkilileri de eşlik etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022, 17:38