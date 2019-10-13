‘Eğitim meselesi, memleket meselesi’

RECEP MEBET

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çorum Şubesi’nce düzenlenen, ‘Eğitimde Yaşanan Değişim mi, İllüzyon mu?’ konulu panel dün gerçekleşti.

CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin’in konuşmacı olarak yer aldığı panelin moderatörlüğünü ise Eğitim-Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan üstlendi.

Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleşen paneli CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gül, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Uğur Demirer, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



GÜL: ‘EĞİTİM, KAOSA SÜRÜKLENDİ’

Tuncay Solmaz’ın sunuculuğunu üstlendiği programın açış konuşmasını Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gül yaptı.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahî Devlet Başkanı Nelson Mandela’nın “Dünyayı değiştirecek en büyük güç eğitimdir” şeklindeki sözlerini aktararak konuşmasına başlayan Mustafa Gül, iktidarın eğitimle ilgili düzenlemelerini eleştirdi.

“Yıllardır ülkemizde en çok değişiklik yapılan alanların başında eğitim gelmektedir” diyen Gül, “17 yıllık AKP iktidarında 7 bakan değişirken sistemde de 17 yapısal değişiklik oldu. 2012 yılında 4+4+4 düzenlemesiyle eğitim içinden çıkılamaz bir kaosa sürüklendi” dedi.



Eğitim alanında atılan adımlara ilişkin görüşlerini dile getiren Eğitim-Sen Şube Başkanı Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bildiğiniz gibi Eğitim-Sen olarak yıllardır yürüttüğümüz mücadelenin en önemli alanlarından birisi eğitim olmuştur. Laik, bilimsel, kamusal bir eğitimin yaşam bulması. Çağdaş, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye' nin yolunun eğitime verilen önem ve eğitimin niteliği ile doğrudan bağlantılı olduğu evrensel bir gerçekliktir.

Hızlı bir şekilde eğitimin piyasalaştığı, laiklik ve bilimsellikten uzaklaştığına tanık oluyoruz. Hükümetin sürekli gerçekleştirdiği yapısal değişiklikler, bakan değişiklikleri, liyakatten uzak yönetici görevlendirmeleri ülkemiz eğitimini büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya bırakmıştır.

Yeni devlet sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevine oldukça iddialı başlamıştı. Son zamanlarda eğitim sisteminin tüm bileşenlerini kapsayacak düzenlemeler birbiri ardına yapılıyor. Bir taraftan da Vakıflarla protokoller imzalanarak bakanlık görevlerini vakıflara, Diyanet’e devrediyor.

Toplumda, bakanlığın gerçekte ne yapmaya çalıştığı konusunda büyük kafa karışıklığı var. Öğrenciler, veliler, öğretmenler mağduriyet yaşıyor. Gerçekte ne oluyor? Eğitimde tüm birikmiş sorunları çözecek değişiklikler mi yapılıyor, yoksa bir illüzyon mu söz konusu? Bugün bu soruların ve daha birçok sorunun yanıtının kafamızda netleşeceğini düşünüyorum.”

AYTEKİN: ‘EĞİTİM, MEMLEKET MESELESİ’

Yapılan sunumların ardından kürsüye gelen Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin, “İktidar partisi seçmenleri dahil olmak üzere herkes eğitimde yaşananlardan mutsuz ve umutsuz” dedi.

“Eğitim meselesi, memleket meselesi” diyen Feray Aytekin, eğitime ayrılan kaynakların azalırken özel giderlerin arttığına işaret etti.

Mesleki eğitimde yapılan düzenlemelerle çocuk işçiliğinin fiilen ve hukuken yasalaştığını öne süren Aytekin, “Kamusal eğitim yok ediliyor, paran kadar eğitim anlayışı hakim kılınmak isteniyor” ifadelerini kullandı.

“Zorunlu İmam Hatipleşme devam ediyor” diyen Eğitim-Sen Genel Başkanı Aytekin, “Tüm ortaöğretim türleri İmam Hatip çatısı altında toplanmaya çalışıyorlar. Fen, Güzel Sanatlar ve Spor Anadolu İmam Hatip Liseleri ile veli ve öğrenci çekmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Tercih edilmeyen okulların akademik liselere dönüştürülmesi için girişim başlattıklarını anlatan Aytekin, 2023 Eğitim Vizyonu’nu da eleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Eşit, özgür Cumhuriyeti kaybettik. Son seçimden beri Cumhuriyet’le yönetilmiyoruz. ‘Eğitimde, kültürde, sanatta iktidar olamadık’ diyorlar. Bu durum, bizim hep birlikte verdiğimiz mücadelenin sonucu. Gerici bir iktidar zaten hiçbir zaman bu alanlarda iktidar olamaz.”



YILDIRIM: ‘CUMHURİYETİ EĞİTİMLE YAŞATABİLİRİZ’

CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya, hükûmetin eğitim politikalarını eleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Eğitimde 2023 Vizyonu hakkında görüşlerini dile getiren Yıldırım Kaya, “İktidar eğitimde neler yapmak istiyor yakından incelemek lazım” dedi.

Laik, demokratik ve kamusal eğitimden yana olduklarını vurgulayan Kaya, “Cumhuriyeti yaşatmanın yolu eğitimden geçiyor. Siyasal rejimi yaşatmanın da ana unsuru eğitim” diye konuştu.

Eğitim-Sen’in kurucu Genel Başkanı olan Kaya, paneli organize eden Eğitim-Sen Çorum Şubesi yönetimini tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Soru-cevap bölümü ile devam eden panel, Eğitim-Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan’ın yaptığı değerlendirmelerin ardından sona erdi.