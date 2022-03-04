Eğitim müfettişi İsmail Erdoğan, Özel Mustafa Şimşek Eğitim Kurumlarında

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’nde müfettiş olarak görev yapan mesleğin duayenlerinden İsmail Erdoğan emekli oldu.

İsmail Erdoğan, emekliliğin ardından bilgi ve birikimini Özel Mustafa Şimşek Eğitim Kurumlarında eğitim danışmanı olarak Çorumlular’ın hizmetine sunmaya başladı.

Çorumlu olan İsmail Erdoğan, devlette olan 44 yıllık eğitimcilik idarecilik ve eğitim müfettişliği görevlerinin ardından 4 Şubat 2022 tarihinde emekli oldu.

Erdoğan, eğitim, araştırma, yönetim ve öğretmenlik meslek bilgisi ile özel öğretim kurumlarının kurum açılış, işleyiş ve her türlü danışmanlık hizmetlerini bundan böyle Mustafa Şimşek Eğitim Kurumlarında vermeye devam edeceğini söyledi. (Haber Merkezi)