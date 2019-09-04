Eğitim-öğretimde yenilikçi yaklaşımları araştıracaklar

RECEP MEBET

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Zühal Yalçın’ın hazırladığı ‘Yenilikçi Ruhunu Harekete Geçir (Fuel Your Innovative Spirit)’ adlı Ulusal Ajans destekli Erasmus+ Projesi’nde görev alan 8 kişilik ekip Çekya’ya uçtu.



İstanbul Havalimanı’ndan uğurlanan ekipte Okul Müdürü Mustafa Hekim ve Proje Koordinatörü Zühal Yalçın’ın yanı sıra öğretmenlerden Kemal Paydar, Mine Karakaya, Hasan Kaygusuz, İsmail Deli, Aslı Çam ve Turgut Uğuz da yer aldı.

‘Yaratıcı Düşünmeyi Teşvik Etme (Encouraging Creative Thinking)’ konulu seminere katılmak için yola çıkan ekip, Çekya’nın başkenti Prag’da incelemelerde bulunacaklar.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Mustafa Hekim, proje ile eğitimde yenilikçi yaklaşımları yerinde inceleyip tecrübe paylaşımında bulunacaklarını söyledi.



Farklı uluslardan meslektaşlarıyla biraraya gelerek yaratıcı düşünme tekniklerini tanımaya yönelik interaktif çalışmalar yapmayı planladıklarını anlatan Hekim, projede emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

1-8 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek uygulamalı çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceğini dile getiren Hekim, incelemelerde bulunacak ekibin önümüzdeki günlerde yurda döneceğini sözlerine ekledi.