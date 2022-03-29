Eğitim sendikalarından şiddete karşı ortak tavır

M.BURAK YALÇIN

Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Anadolu Eğitim Sendikası okullarda yaşanan şiddet olaylarına tepki göstermek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde ortak basın açıklaması düzenlediler. Basın açıklamasında Çorum Bahçelievler Anadolu Lisesi’nde yaşanan ve bir öğrencinin silahla okulu bastığı elim olay da kınandı.

Basın açıklamasına Eğitim-İş Sendikası Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Eğitim-İş Şube Başkanı Selim Bozkurt, Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz ve Anadolu Eğitim Sendikası İl Temsilcisi Nihat Örs ile sendikaların üyeleri katıldı.

BOZKURT: ÖĞRETMENE ŞİDDET SIRADANLAŞTI

Sendikalar adına ortak açıklama yapan Eğitim-İş Şube Başkanı Selim Bozkurt, öğretmene şiddetin sıradanlaştığını belirterek, “Okulumuzda yaşanan bu şiddet olayı başta olmak üzere eğitimin tüm sorunları siyasal bir programın hedefleri doğrultusunda günü birlik oluşturulan eğitim politikaları ile değil, başta eğitim fakültelerinde görev yapan saygın bilim insanlarımız olmak üzere eğitimin tüm paydaşları ile aklı ortaklaştırarak, bilime başvurarak, ulusal, bilimsel bir programla ve eğitime yapılacak yatırımlarla çözülebilir. Şiddet problemi bir güvenlik programı değil cehalet problemidir. Dolayısıyla şiddetle mücadele cehaletle mücadeleden geçer” dedi.

Büyükşehirlerde duymaya alışılan şiddet olaylarının ve suçların, Çorum gibi küçük bir ilde bile sıradanlaşmaya başladığını ifade eden Selim Bozkurt, konuşmasında şunları söyledi: “Gün geçmiyor ki haberlerde, çevremizde eğitimciye, kadına, çocuğa, bebeğe, hatta dili olmayan hayvana doğaya yapılan bir şiddet haberi duymayalım. Oluşturulan politikalar sonucu, ekonomik sorunlarla boğuşan toplum sürekli gerginleşmekte, geleceğinden kaygılanan gençler, koşullar ile baş edemeyen insanlar, çevresindeki diğer insanlarla kavga eder hale getirilmektedir.

Her gün televizyonlarda seyredilen şiddet içerikli mafya dizileri, ülkeyi terk eden mafya babalarının haber programlarında model gibi gösterilmeye çalışılması, en yetkililerin öğretmenleri, okul müdürlerini hatta İl Milli Eğitim Müdürlerini azarlaması eğitimi, eğitimciyi değersizleştirmekte, büyük Atatürk’ün işaret ettiği “dünyanın her yerinde görülen saygınlığı” ülkemizde yok etmektedir.

Okullarda disiplin kurulları tıkanmış durumdadır. CİMER, ALO 142, öğrencilerin-velilerin tanıdığı siyasetçileri aracılığı ile okul yönetimleri sindirilmiş ve görevlerini yapamaz hale getirilmiştir. Okulumuzda yaşanan bu şiddet olayı başta olmak üzere eğitimin tüm sorunları siyasal bir programın hedefleri doğrultusunda günü birlik oluşturulan eğitim politikaları ile değil; başta eğitim fakültelerinde görev yapan saygın bilim insanlarımız olmak üzere eğitimin tüm paydaşları ile aklı ortaklaştırarak, bilime başvurarak, ulusal, bilimsel bir programla ve eğitime yapılacak yatırımlarla çözülebilir.”

BEYAZ: DERHAL ÖNLEM ALINMALI

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz ise okullarda yaşanan şiddet olaylarının önüne geçebilmek için tüm kesimleri sorumlu davranmaya çağırdıklarını ifade ederek, “Sendikalar, eğitim örgütleri, öğrenci ve velilerle birlikte herkes, okullarda şiddeti azaltmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Şiddetin hiçbir biçiminin toplumda ve okullarda kabul görmediğinin vurgulanması önemlidir. Eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin arkalarında toplumun ve eğitim örgütlerinin desteğini hissetmeye ihtiyaçları vardır. Her okulun şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri, ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı olması gerekliliğine inanıyoruz. Okulda şiddet sorununu çözmek, günü birlik müdahalelerle değil, uzun vadeli eğitim politikalarıyla mümkündür. Bunun için başta öğrenci ve eğitim emekçileri olmak üzere, eğitimin tüm bileşenlerine yönelik olarak kültürel, sosyal yönden tatmin edecek altyapı çalışmalarının hayata geçirilmesi şarttır” diye konuştu.

AYDIN: ÖĞRETMENE VURULAN DARBE GELECEĞE VURULAN DARBEDİR

Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın da öğretmenlere yönelik şiddetin münferit olaylar gibi görülmemesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: “Bakanlığımız, öğretmene şiddet konusunda daha fazla yaptırımları gündeme getirmeli, bu olaylara yasal yollarla dur denilmeli ve öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek için acil eylem planı hazırlanmalıdır.

Bu olayları münferit görüp bu olayları es geçmek önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız şiddet olaylarının maalesef çok daha artmasına zemin hazırlayacaktır. Üzülerek ifade etmeliyim ki öğretmene vurulan darbe geleceğe vurulan darbe olarak görülmediği takdirde gelecek hiç de parlak olmayacaktır.”

ÖRS: ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İTİBARSIZLAŞTIRILDI

Anadolu Eğitim Sendikası Çorum Şube Başkanı Nihat Örs de okullarda ve okul dışında öğretmene uygulanan şiddetin önüne geçilememesinin nedeninin öğretmeni itibarsızlaştıran uygulamalar olduğuna dikkat çekerek, “Geçmişten günümüze şikayet hatları, değerlendirme puanları gibi uygulamalar öğretmeni küçük düşüren uygulamalardı. Dün de öğretmen sahipsizdi bugün de sahipsiz. Yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanununda öğretmenin güvenliği, ataması, yükselmesi, yetiştirilmesi ile ilgili madde yok. Başka mesleklerin 150-200 maddelik meslek kanunları varken öğretmenlerin yarısı amaç kapsam olan 12 maddelik bir kanunu var. Bu anlayış öğretmeni korumayan bir anlayıştır. Bu anlayışın yansımaları sınıfta okulda öğretmene şiddet olarak geri dönmektedir. Öğretmeni güvence altına alan düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Bizler keşke her seferinde şiddete, haksızlığa uğramış öğretmenler için değil, öğretmenler, eğitimciler adına yapılan güzel uygulamalar için de bir araya gelebilseydik. Ancak maalesef bu anlayış devam ettiği müddetçe bu zor görünüyor” şeklinde konuştu.