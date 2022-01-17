Eğitim yatırımlarına devam

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2021 Yılı İnşaat-Emlak Faaliyet Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre; İskilip Atatürk İlk ve Ortaokulu, Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Osmancık Şehit Aybüke Yalçın İmam Hatip Ortaokulu ve Osmancık Osmangazi İlkokulu'nda deprem güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Toplam proje tutarı 7.387.935,16 TL olan deprem güçlendirme çalışmalarının bitiş tarihinin 2022 yılı olarak planlandığı belirtildi.

Öte yandan Çorum Merkez Eti Ortaokulu (24 Derslik), Çorum Merkez Bahçelievler İlkokulu (20 Derslik), Osmancık Nenehatun Ortaokulu (12 Derslik), Çorum Merkez Zafer İlkokulu’nda (12 Derslik) inşaat çalışmaları devam ediyor.

Toplam proje tutarı 31.485.347,33 TL olan ve yapımı devam eden okulların inşaat bitiş tarihi 2022 yılı olarak planlandı.

Proje aşamasında olan çalışmalar ise şöyle: Çorum Merkez Özel Eğitim Anaokulu (6 Derslik), Çorum Merkez Atatürk İlkokulu (24 Derslik), Osmancık Atatürk Ortaokulu (12 Derslik), İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu (12 Derslik), Çorum Merkez Üçtutlar Mahallesi İlkokulu (24 Derslik), Çorum Merkez Özel Eğitim Okulu (12 Derslik), İskilip Spor Salonu. Toplam proje tutarı 69.405.000,00 TL. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022, 19:28