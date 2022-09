AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okulları ziyaret etti.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili ülke genelinde 19 milyon, Çorum’da ise 100 bine yaklaşan öğrenci ve öğretmen için çaldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’da yeni eğitim öğretim yılının ilk günü

Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ve Başöğretmen Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğretmen, öğrenci, idareci ve velilere yeni dönemin hayırlı olması temennilerini iletti.

Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek öğrenciler ile öğretmenlerin yeni eğitim ve öğretim yılını tebrik eden ve sağlıklı, başarılı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmelerini dileyen Milletvekili Erol Kavuncu, “Okullarımız hakkında bilgi alarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için neler yapılabileceğini, talep ve beklentileri istişare ettik. Her birisi kendi alanında her geçen gün başarı grafiğini daha da yükselten okullarımızın idarecilerini ve değerli öğretmenlerini, sevgili öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ve teşekkür ederek, bu önemli başarıların artarak devamını diledik. Alt yapı eksikleri olmayan, ders kitapları ve bu yıl ilk defa kaynak kitaplarının bütün okullarda sıralarının üzerinde hazır olduğu, güçlü eğitim ordusuna sahip, öğrencilerimiz için her şeyin düşünüldüğü okullarımızda eğitim öğretime başlanmasının gururunu yaşadık”dedi.

Millî ve manevî değerlerini özümsemiş, şanlı tarihini bilen, geçmişten ders çıkaran ve geleceğini güvenle inşa edecek gençlerin en büyük zenginlik olduğunu vurgulayan Milletvekili Kavuncu, “Zira onlar Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en temel güçtür. Bu nedenle eğitimi bir bekâ meselesi olarak görüyoruz. Gençlerimizin gerekli eğitimi almaları demek geleceğimizin güvence altına alınması demektir. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, onun eğitim düzeyiyle ölçülmektedir. Ülkelerin gücü iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden gelmektedir. Asımın neslini yetiştirmek için eğitimin öneminin her geçen gün daha da artığını düşünüyoruz. Bu nedenle ülkemiz için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Tüm bu gerçeklerden hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarlarımız, öğretmen sayımızı 526 binden 1 milyon 100 bine yükseltilmiştir. Eğitim bütçemiz 10,3 milyar liradan 304 milyar liraya çıkarılmıştır. Derslik sayımız 343 binden 613 bine ulaştırılmıştır. Eskiden sınıflardaki öğrenci sayısı 60-70 kişi ikin bugün bu rakam ortalama 30 kişidir. Okullarımız kütüphaneler, laboratuvarlar, çalışma atölyeleri ve spor salonlarıyla donatarak, ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çocuklarımızın tüm ihtiyaçları ücretsiz karşılanır hale gelmiştir. Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde artık öğretmenlerimiz müstakil bir meslek kanununa kavuşturulmuştur” şeklinde belirtti.

‘ÇORUM EĞİTİMDE TARİHİ YATIRIMLARA KAVUŞTU’

81 ilin olduğu gibi Çorum’un da, son 20 yılda her alada olduğu gibi eğitim alanında da tarihi yatırımlara, eserlere ve hizmetlere kavuştuğunu ifade eden Kavuncu, “Ülkemizin geleceğini kendilerine emanet edeceğimiz, gerçek beka meselemiz gençlerimiz için Çorum’da AK Parti iktidarımızda eğitim-öğretim alanında 135 yeni okul, 1702 yeni derslik, 4113 yeni pansiyon yapılarak hizmete sunulmuştur.

Son dönemde Çorum’umuzda yatırım bedeli 25.204.775.00 TL olan 32 derslikli 2 okulumuzun yapımı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 49.437.056.00 TL yatırım bedeli olan 42 derslikli 3 okulumuzun yapımına devam edilmektedir. 2022 yılı içerisinde ihale edilmesi planlanan 18 projemizin yatırım bedeli ise 331,668.600.00 TL’dir. Son dönemde ilimizde yapılan eğitim yatırımlarımızın toplam bedeli 406.310.431.00 TL’dir”dedi.

‘ÖĞRETMEN VE DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISINDA TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDAYIZ’

Çorum’da örgün ve yaygın eğitim kapsamında toplam 682 okul ve kurumda eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığını kaydeden Kavuncu, “%97 öğretmen doluluk oranıyla 7877 öğretmenden oluşan güçlü bir eğitim ordusuna sahibiz. Toplam derslik sayımız ise 5857’dir. Derslik başına ortalama 20-22 öğrenci düşmektedir. Öğretmen başına ise 12-13 öğrenci düşmektedir. Çorum, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı bakımından Türkiye ortalamasının altındadır. Tüm bu yatırım ve hizmetler neticesinde öğretmenlerimizin fedakârlıkları, öğrencilerimizin gayretleri, velilerimizin desteği ile ilimizde öğrencilerimizin başarı grafiği her geçen gün yükselmeye devam etmektedir. Çorum ilimizin eğitim öğretim başarı sırası 81 il içerisinde ilk 30 il arasındadır. Bunların yansıra modern zamanın getirdiği olumsuzluklardan gençlerimizi korumak için sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir. Hem değerlerimize sahip çıkmak hem de günümüz bilim ve teknolojisini takip edip yeni atılımlar yapmak için tüm paydaşlarımızla birlikte eğitim alanındaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hizmet ve eser siyaseti şiarımızla her geçen gün çıtayı yükseltmeye ve ilimizi bölgemizin ve ülkemizin eğitimde lider olan şehirlerinden biri yapmaya gayret ediyoruz. Çorum’umuza, kazandırılan bu tarihi yatırım ve hizmetler için, en başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’e ve siyasi, bürokrat, kurum çalışanı emeği geçen herkese değerli hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum”diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)