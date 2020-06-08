FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Bekir Deniz’in yaptığı Egzozcu Bekir yeni yerinde Çorum halkının hizmetine girdi.

Daha önce Mimar Sinan Mahalesi Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi numara 123 adresinde hizmet veren Egzozcu Bekir, Küçük Sanayi Sitesi 97.sokak numara 5(Banka ATM’leri yanı) adresine taşındı.

1995 yılından bu yana sanayi esnafı olarak hizmet verdiklerini belirten işletme sahibi Bekir Deniz, Çorum halkına daha kaliteli ve daha iyi hizmet verebilmek için yeni yerlerinde egzoz aksesuaları satışına başladıklarını söyledi.

Her türlü araç için uygun fiyata egzoz takma ve değiştirme işlemi yaptıklarını aktaran Deniz, araçların görüntüsünü değiştiren yüzlerce çeşit egzoz ve vanalı egzoz çeşitlerini gömek isteyen herkesi Egzozcu Bekir’e davet etti.