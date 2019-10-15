Ek bina yıkılıyor mu?

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gazi Caddesi’nin Fatih Caddesi’ne bağlanması için yapılacak yol çalışması kapsamında ek binanın yıkılması gündemde.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette İmam Hatip Lisesi’nin karşısısında daha önce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nun kullandığı binanın durumu konuşuldu. Okulun yıkılması ve okul içindeki alanın da katılmasıyla Gazi Caddesi Fatih Caddesi’ne bağlanmış olacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2019, 17:55