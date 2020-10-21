Eker İnşaat ve Emlak hizmette

RECEP MEBET

Paşa Eker ve oğlu Mehmet Eker’in sahibi olduğu Eker İnşaat ve Emlak, Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi numara 17/B’de hizmete girdi.

“Sektördeki tecrübemizi kendi işyerimizle hizmete dönüştürdük” diyen Mehmet Eker, her türlü gayrimenkul alım-satımının yanı sıra anahtar teslim inşaat işleri de yaptıklarını söyledi.

Tadilat, tamirat, bakım çalışmaları kapsamında boya, alçı, sıva, alçıpan, kartonpiyer, ısı yalıtım, çatı onarımı, kalıp, kilittaşı, karo, fayans, tuğla, demir, beton ve duvar kağıdı uygulamalarını gerçekleştirdiklerini anlatan Eker, “Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi Eker İnşaat ve Emlak’a bekliyoruz” diye konuştu.