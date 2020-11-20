Ekipler denetimlere başladı

FATİH BATTAR

Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde uygulanmaya başlayan kısıtlamalar saat 20.00 itibariyle başladı. Çorum'da da polis ekipleri uygulamanın başladığı ilk dakikalarda restoran, kafe ve kıraathaneleri denetledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında paket servisi yapmayan restoranların yanı sıra kafeterya, kıraathane, gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu mekanların kapılarına kilit vuruldu. Çorum'da yasakların başlamasıyla birlikte polis ekipleri Gazi Caddesi'nde işyerlerini denetleyerek, işyerleri sahiplerine kısıtlamalar hakkında bilgi verdi. Denetimlerde kısıtlamalara uyulduğu gözlendi.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 23:42