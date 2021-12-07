Ekmeğe gelen zam, Halk Ekmek'e talebi artırdı

FATİH BATTAR

Çorum'da ekmek fiyatları zamlanınca belediyenin Halk Ekmek satış yerlerinde kuyruklar oluştu.

Çorum'da artan un fiyatlarından dolayı geçtiğimiz hafta ekmek fiyatları zamlanmıştı. 1 lira 75 kuruş olan ekmek fiyatları 2 lira 25 kuruş olunca, vatandaşlar ucuz ekmek alabilmek için Halk Ekmek büfelerine akın etti. Belediye Halk Ekmek şu anda halen 1 lira 25 kuruşa satılıyor. Fırınlar ile arasında tam 1 lira oynayan Halk Ekmek, vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışıyor.

Halk Ekmek'te kuyruk olsa da beklemeye razı olan vatandaşlar, Halk Ekmek'e zam yapılmamasını ve halkın ihtiyacı için daha çok ekmek çıkarması gerektiğini söylüyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021, 13:44