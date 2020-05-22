Ramazan Bayramı'nda ekmek dağıtımı araçlarla yapılacak.

Ramazan Bayramı’nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların hayati ihtiyaçlarının başında gelen ekmeğin temini ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, yapılan son değişikliğe göre vatandaşların 23 Mayıs Cumartesi yani arefe günü yürüme mesafesinde olan fırın veya büfelerden ekmeklerini kendilerinin temin edebileceğini; ancak kısıtlamanın uygulanacağı diğer günlerde (24-25-26 Mayıs) yürüme mesafesi dahil olmak üzere ekmek almak için evden ayrılmanın kısıtlanarak ekmeğin araçlarla mahallelere dağıtılacağını vurguladı. Başkan Yardımcısı Çöplü, “Halkımızın sağlığı için böyle bir değişikliğe gidildi. Vatandaşlarımız konuyla ilgili bilgi ve destek almak için 153 numaralı Alo Zabıta hattımıza 7/24 ulaşabilirler.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 18:36