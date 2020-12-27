Ekmek satışında hijyen hatırlatması

RECEP MEBET

Çorumlu tüketiciler, açıktan satışı yapılan gıda ürünlerinde hijyen koşullarının dikkate alınmasını istediler.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren bazı vatandaşlar, özellikle ekmek satışında mutlaka eldiven kullanılması gerektiğini hatırlattılar.

Paraya temas eden eller ile ekmeğin tutulmasının son derece yanlış olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, satıcılardan bu hususa özen göstermelerini rica ettiler.

“Çıplak elle dokunarak ekmek seçme alışkanlığından da kurtulmalıyız” diyen vatandaşlar, tüketicilerden de duyarlılık beklediklerini kaydettiler.

Koronavirüs salgını döneminde para başta olmak üzere temasın yoğun olduğu materyallerin kullanımıyla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasının doğru olacağını savunan vatandaşlar, halkın ve esnafın bu konuda bilinçlendirilmesinin faydalı olacağı görüşünü ifade ettiler.