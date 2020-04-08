‘Ekonomik tedbirler sahaya hızlı yansımıyor’

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, koronavirüs tedbirlerinin gün geçtikçe çeşitlenmesine rağmen, sahaya yansımasının hızlı bir şekilde gerçekleşmediğini söylediler.

‘Ekonomik tedbirler sahaya hızlı yansımıyor’

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, koronavirüs tedbirlerinin gün geçtikçe çeşitlenmesine rağmen, sahaya yansımasının hızlı bir şekilde gerçekleşmediğini söylediler.

Üretimin ve ticari hayatın devam etmesi  ve en az  olumsuzluklarla atlatılabilmesi için alınan  ekonomik  tedbirlerin  ve desteklerin hızlı bir şekilde  sahada uygulamasının önem arz ettiğini ifade eden Başaranhıncal ve Özkubat,  “Sahada, zamanında  ve yeteri kadar  uygulaması görülmeyen  veya  olmayan   tedbirlerin  ve desteklerin üreticilere ve ticari işletmelerimize bu dönemde yeteri bir katkısı  olamayacaktır.” dediler. 

Başaranhıncal ve Özkubat,  ortak basın açıklamalarında şunları dile getirdiler: “Kısa sürede dünyada yayılan ve Ülkemizde de  etkisini gösteren  koronavirüs salgınına  karşı, devlet  ve milletçe top yekûn  bir mücadele içindeyiz.  Bu mücadelenin, önemli bir ayağını da reel sektörün  faaliyetlerini  alınan tedbirler  kapsamında  sürdürmesinden  geçmektedir. 
Bu süreçte, bazı işletmelerimiz alınan tedbirler kapsamında  işyerlerini  kapatmak zorunda kalmış  bazı işletmelerimiz  ise düşen  iç ve dış talepler  karşısında   oldukça  düşük  kapasitelerle büyük bir vefakârlık göstererek üretimlerine devam etmeye  çalışmaktadırlar. 

Salgının, ekonomimize olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile sosyal ve ekonomik tedbirler ve destekler açıklanmaktadır. Açıklanan tedbirler gün geçtikçe çeşitlenmesine rağmen, sahaya yansıması, hızlı bir  şekilde gerçekleşmemektedir. Ülkemiz ekonomisinin mihenk  taşı  reel sektördür.  Bu dönemde, üretimin  ve ticari hayatın devam etmesi  ve en az  olumsuzluklarla atlatılabilmesi için alınan  ekonomik  tedbirlerin  ve desteklerin hızlı bir şekilde  sahada uygulaması önem arz etmektedir.  Sahada, zamanında ve yeteri kadar uygulaması görülmeyen veya olmayan tedbirlerin ve desteklerin üreticilere ve ticari işletmelerimize  bu dönemde  yeteri bir katkısı  olamayacaktır. 

Vergi ve finansman hususlarında  destekler  açıklanmasına  rağmen,  bu desteklerin  tüm sektörleri kapsamadığı  ve bazı sektörlerin  dışarıda bırakıldığı  görülmektedir.  Alınan ekonomik tedbir ve desteklerin kapsamının tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi ve sürelerinin  uzatılması, başta  finansmana  erişimin kolay ve  hızlı  bir şekilde  sağlanması oldukça önem arz etmektedir. Salgının ekonomimize etkisi ile, üyelerimizden gelen sorunlar ve talepler başta birliğimize ve ilgili mercilere iletilmekte, takip edilmekte ve çözüme kavuşanlar üyelerimizle paylaşılmaktadır.  Bu süreçte, özverili ve vefakâr bir şekilde faaliyetlerine devam etmeye çalışan iş dünyamızın temsilcilerine bir kez daha şükranlarımızı sunarız."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Avlulu ahşap ev icradan satılıyor
Avlulu ahşap ev icradan satılıyor
  1. GÜNCEL