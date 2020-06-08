ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Otizmli gençler, gönüllerindeki otizm simgesini duvarlara nakşetti.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’nin yeni binasında özel bir gün daha yaşayan otizmli gençler, Cafe And Study’nin sıcak çikolata ve elmalı kurabiye ikramlarıyla karşılandılar.

Dernek Başkanı Emine Çelen, anneler olarak evlatlarıyla geçirilen günün kendileri için de anlamlı olduğunu belirterek, Cafe And Study çalışanlarına teşekkür ederek, “Yarımızda yer alıyor olmaları ve çocuklarımıza verdiği değer nedeniyle bizi mutlu ettiler.” dedi.

Beyaza boyanan dernek duvarını, otizmin simgesi renkli el baskılarıyla süsleyen çocuklar ve aileleri, eğlenmenin yanı sıra, “Eksik değil, farklıyız.” mesajı verdiler.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 18:32