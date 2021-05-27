El emeği ürünleri inceledi

Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nu ziyaret etti.

Kursiyerlerle sohbet edip, üretilen el emeği, göz nuru ürünleri inceleyen Azime Çiftçi, İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan bu kurslara kadınların büyük bir istekle katıldıklarını gözlemlediğini söyledi. Çiftçi, büyük emek ve sabırla ürettikleri el işi ürünler ile kadınların hem meslek öğrendiğini, hem sosyalleştiklerini, hem de aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Kadınların ev ekonomilerine destek olmalarına imkân sağlamanın yanı sıra geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından Halk Eğitim Merkezileri faaliyetlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Çiftçi, merkez yöneticileri ve usta öğreticilere çalışmalarında başarılar diledi.

Çiftçi ziyarette, İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Faruk İmal ve Müdür Yardımcısı Ahmet Bodur'dan kurslar hakkında bilgiler de aldı.