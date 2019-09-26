‘El frenimi kopardılar suçu üzerime attılar’

EROL TAŞKAN

Aracını muayene yaptırmak için Muayene İstasyonu'na götüren Üzeyir Nalcı, muayene istasyonuna girmeden önce sağlam olan el freninin, muayenenin ardından kopuk olduğunu farketti. Nalcı, muayene raporunda hafif kusurlu olarak yazılan el freninin, muayeden evvel sağlam olduğunu iddia ederek, hasarın giderilmesini istedi.



Gazetemizi ziyaret ederek yaşadıklarını aktaran Üzeyir Nalcı, firma çalışanlarının ve yetkililerinin şikayetini dikkate almadıklarını ve hasarı üstlenmediklerini anlattı.

Hukuki olarak mücadele edeceğini ifade eden Nalcı, olayı şu şekilde özetledi, "19 TK 643 plakalı aracımı muayene için götürdüm, muayenesi bittikten sonra aracımı alabileceğimi söylediler. Aracıma binince el freninin çalışmadığını farkettim. Halat tamamen kopmuştu. Görevlilere el frenimin kopuk olduğunu söyledim ama onlar bana muayeneden önce kopuk olabileceğini, muayene sırasında kendilerinin koparmadığını söylediler.

Ben aracımın durumunu gayet iyi biliyorum, aracımı oraya teslim edene kadar el frenim sağlamdı.

Aracım muayeneden geçti, el freni ile ilgili bölüm de hafif kusurlu olarak ifade var. Eğer muayeneden önce ben kopardıysam, nasıl hafif kusurlu sayıyorlar. Benim iddiamı kendi yazdıkları resmi rapor bile ispat ederken, yaşadığım mağduriyetle ilgili kayıtsız kaldılar, suçu benim üzerime yüklediler.



Buradan araçlarını muayeneye götüren tüm hemşehrilerime sesleniyorum, dikkat etsinler benim başıma gelen mağduriyetin benzeri veya daha büyüğü onların başına gelebilir. Bu konuda kesinlikle haklıyım, hukuki olarak mücadelemi sürdüreceğim. Burada mesele el frenin tamir parası değil, gördüğümüz muameledir."