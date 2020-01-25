Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Sivrice olan Elazığ'da saat 20.55'de 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.75 km olduğu bilgisine yer verildi. Depremde Elazığ'da 8 Malatya'da 9 olmak üzere toplamda 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkcell, Vodafone ve Türk Telekom vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma sağladıklarını açıkladı. AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edildiğini bildirdi.Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'de 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin derinliğinin 6.75 km olduğu bilgisine yer verildi. Depremde Elazığ'da 8 Malatya'da 9 olmak üzere toplamda 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ Valisi hastanelere intikal eden 225 yaralı olduğunu söyledi.Deprem birçok çevre ilde hissedilirken vatandaşlar panikle kendini sokaklara döktü. Depremin ardından 35 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Süleyman Soylu vatandaşların gerekli olmadığı sürece cep telefonu hatlarını meşgul etmemeleri konusunda uyarda bulundu. AFAD bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'de 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.75 km olduğu bilgisine yer verildi. Depremin ardından saat 21.08'de 5.4 ve saat 21.17'de 5.1 şiddetinde 2 büyük deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD: "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya’da 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır."

Süleyman Soylu vatandaşlarımıza: "Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var. O da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleri, mümkünse internet hatlarını kullanmaları" uyarısında bulundu.

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ'daki deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.

Elazığ'daki depremin ardından AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.

SÜLEYMAN SOYLU: 4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Soylu: "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum."