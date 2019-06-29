Enerjı Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Temmuz itibarıyla elektriğe yüzde 15 zam yapılacağını açıkladı. EPDK, zamma tedarik şirketlerinin piyasa takas fiyatlarındaki artışların en önemli etken olduğu kaydedildi. Açıklamada, "1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 15 artış yapılmıştır. 1 Temmuz itibariyle meskenlerce 100 kilovatsaat elektrik için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 61.8 lira ödenecek" denildi.