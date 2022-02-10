‘Elektrik dağıtımı kamulaştırılsın’

FATİH BATTAR

Vatan Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Patlar, elektrik faturalarının vatandaşların belini büktüğünü belirterek, elektrik dağıtımının kamulaştırılması gerektiğini söyledi.

Parti binasında konu ile ilgili bir basın açıklaması yapan Patlar, elektrik başta olmak üzere enerji fiyatlarına gelen yüksek zamların, halkın, esnafın, çiftçinin, sanayicinin ve bütün üreticilerin belini büktüğünü, üretim şevkini kırdığını belirterek; “Ağırlaşan enerji krizinin faturası halkın omuzlarına yüklenemez.” dedi

Devlete ait elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinin sonucunun bugün neler doğurduğuna dikkat çeken Patlar; “Özel şirketler, devletten aldığı elektriği aşırı kârla satıyor. Hükümet, halkı değil, özel şirketlerin çıkarını destekliyor. Tek çözüm kamulaştırmadır. Enerji dağıtımı kamu hizmetidir. Dahası, enerjide halkçı çözüm ülke güvenliği için şarttır. Enerji, kâr amacıyla değil, toprağın ekilmesi, sanayi çarkının çevrilmesi, çarşılarımızın şenlenmesi, halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumda huzurun sağlanması için ucuza verilmelidir. Kamu eliyle yenilenebilir ve ucuz enerji üreten modellere geçilmelidir. Nükleer enerji üretiminin geliştirilmesi Türkiye'nin geleceği açısından şarttır. Vatan Partisi’nin merkezinde olacağı Üreticilerin Millî Hükümeti, özel elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerini kamulaştıracaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan yönetimindeki hükümetimize öneriyoruz: üretim ve güvenlik için kamulaştırmaya bir an önce gidelim ve halka ucuz elektrik verelim. Dünyada yükselen enerji krizini komşularımızla işbirliği yoluyla aşabiliriz. Rusya, Azerbaycan, İran, Irak, Cezayir ve Katar gibi enerji güvenliğimizi sağladığımız ülkelerle işbirliği yaparak ucuz doğalgaz, ucuz mazot, ucuz elektrik sağlayabiliriz. Vatan Partisi bu amaçla ilgili devletlerle görüşmektedir. Olumlu sonuçlar almak için şartlar uygundur. Yeter ki hükümetimiz ABD’nin ülkemize ve bölgemize yönelttiği tehditlere karşı dostlarımıza güven versin. Üreticilerin ucuz elektrik talebiyle yaptığı kitlesel eylemler haklıdır. Bu eylemleri bölücü amaçlarla ve ABD’nin kaos planlarına hizmet için saptırma girişimlerine halkımız fırsat vermeyecektir. Vatan Partisi olarak bu eylemlerin başarısı için, üstümüze düşen görevlerin bilincindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022, 18:13