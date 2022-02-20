Elektrik faturasında TRT payı şaşkınlığı

FATİH AKBAŞ

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasının ardından Şubat ayı faturalarını gören bazı vatandaşlar şaşırdılar.

Çünki elektrik faturalarında TRT payı bölümünün karşısında ücret yazıyordu. Şaşkınlıklarını dile getiren vatandaşlar elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının Aralık ayında Resmi Gazetede yayınlanan kararla kaldırıldığını ancak Şubat ayı faturalarında böyle bir tablo ile karşılaşınca şaşırdıklarını dile getirerek, “Şubat ayı faturalarımızı elimize aldığımızda TRT payı ibaresinin karşısında rakam görünce şaşırdık. TRT payı kalmasına rağmen faturalar neden böyle geldi bilmiyoruz. Teknik bir sorundan dolayı mı yoksa fatura basımında elektrik tüketim vergisi yanlışlıkla TRT payı ibaresinin karşısına yazıldığı için mi böyle bir durum ortaya çıktı merak ediyoruz. Yetkili firmanın bu konuda açıklama yapmasını bekliyoruz.”dediler.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022, 19:11